ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом

«Семнадцатого октября 2025 года в период с 7.00 мск до 8:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
