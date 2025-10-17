Ричмонд
ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России.

«Семнадцатого октября 2025 года в период с 7.00 мск до 8:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

