Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки

Разведка российской армии заранее выявила выдвижение военных ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до половины состава штурмовой группы, пытаясь провести атаку в районе Алексеевки Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Как сообщают собеседники агентства, разведка российской армии заранее выявила выдвижение подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, после чего по нему нанесли комплексное огневое поражение. В результате атака украинских войск была сорвана.

Отмечается, что противник понес значительные потери — до 50% личного состава. Оставшиеся украинские военные отступили на исходные позиции.

Уточняется, что 225-й штурмовой полк ВСУ принимал участие во вторжении в Курскую область, а сейчас действует на территории Сумской области.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как крымские десантники на Сумском направлении парализуют логистику украинской армии и срывают маневры подразделениям ВСУ.