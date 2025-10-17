Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до половины состава штурмовой группы, пытаясь провести атаку в районе Алексеевки Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.
Как сообщают собеседники агентства, разведка российской армии заранее выявила выдвижение подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, после чего по нему нанесли комплексное огневое поражение. В результате атака украинских войск была сорвана.
Отмечается, что противник понес значительные потери — до 50% личного состава. Оставшиеся украинские военные отступили на исходные позиции.
Уточняется, что 225-й штурмовой полк ВСУ принимал участие во вторжении в Курскую область, а сейчас действует на территории Сумской области.
