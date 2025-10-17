Украинские беспилотники атаковали территорию Крыма. В результате повреждения получили несколько электроподстанций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящий момент специалисты уже приступили к восстановительным работам на поврежденных энергообъектах. Глава республики также обратился к местным жителям с просьбой доверять исключительно официальным источникам информации о происходящем.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение прошедшей ночи силами противовоздушной обороны над крымской территорией было уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата.
Российские войска регулярно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. Киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность.