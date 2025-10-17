Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА

Меры вступили в силу в 2:46 и были связаны с обеспечением безопасности полетов. Причиной стала потенциальная угроза атаки беспилотников.
Около 6:56 режим работы воздушной гавани был полностью восстановлен. С этого времени аэропорт вновь функционирует в обычном режиме.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше