Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА

В ночь на 17 октября в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно действовали ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Меры вступили в силу в 2:46 и были связаны с обеспечением безопасности полетов. Причиной стала потенциальная угроза атаки беспилотников.

Около 6:56 режим работы воздушной гавани был полностью восстановлен. С этого времени аэропорт вновь функционирует в обычном режиме.

