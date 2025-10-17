Подпольщики в Чернигове взорвали одну из основных вышек спецсвязи ВСУ

Подпольное движение Stop Grave взорвало в Чернигове одну из основных вышек спецсвязи украинской армии, чтобы способствовать возвращению домой насильно мобилизованных украинцев. Об этом РИА Новости рассказал один из представителей движения.
«Основная задача была внести хаос, чтобы насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой», — сообщил собеседник агентства.
Подпольщик отметил, что вся спецтехника на месте была выведена из строя. Вышка считается крупным узлом связи, а вывод ее из строя приведет к нарушению управления подразделениями в зоне боевых действий.
В сентябре этого года командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр сообщил, что по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации украинские военные остались без спутниковой системы связи Starlink.