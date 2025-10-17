Зеленский встретился с производителем Tomahawk в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что по прибытии в США и еще до переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая занимается производством ракет Tomahawk и разрабатывает системы Patriot.
«Встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot», — написал глава киевского режима в Telegram-канале.
Зеленский заявляет, что на встрече обсуждалось сотрудничество США и Украины по укреплению украинской противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее президент России Владимир Путин, как рассказал позже американский лидер, заявил, что ему не понравилась идея передачи ракет Tomahawk киевскому режиму. После этого глава Белого дома резко сменил риторику относительно этого оружия, отметив, что такие ракеты нужны и самим США.