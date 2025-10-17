Минниханов: 17 татарстанцев удостоены звания Героя России за героизм в зоне СВО

Минниханов подчеркнул, что 3285 уроженцев Татарстана посмертно награждены орденом Мужества.
«Патриотизм и самоотверженность земляков, отдавших жизнь за Отечество, навсегда останутся в наших сердцах. Их подвиг — образец настоящего героизма и преданности Родине», — заявил Раис РТ, после чего все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, что прямую трансляцию ежегодного послания Минниханова Госсовету РТ можно посмотреть на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Также трансляция доступна в официальной группе телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.
На оглашение послания приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.
Общее число приглашенных — 670 человек.