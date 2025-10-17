Власти Челябинской области обсудили режим беспилотной опасности

В Челябинской области на этой неделе впервые вводился режим «Беспилотная опасность». Этот вопрос обсуждали на заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности.