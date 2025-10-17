Ричмонд
Власти Челябинской области обсудили режим беспилотной опасности

В Челябинской области на этой неделе впервые вводился режим «Беспилотная опасность». Этот вопрос обсуждали на заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности.

Источник: Министерство общественной безопасности Челябинской области

По словам вице-губернатора Алексея Фартыгина, необходимо активно работать с населением, подчёркивая важность профилактических мер по предотвращению потенциальных рисков.

— Мы обязаны своевременно информировать жителей, разъясняя цели проводимых мероприятий. Люди должны видеть, что власти оперативно реагируют на любые вызовы и сделают всё необходимое для обеспечения безопасности, — подчеркнул он.

Жителей региона призвали доверять официальным источникам информации. В данном случае им является Министерство общественной безопасности региона.

Напомним, режим «Беспилотная опасность» на территории региона объявили в 11:00 15 октября. Была угроза падения беспилотных летательных аппаратов. В 12:45 режим отменили.