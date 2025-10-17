Власти Челябинской области обсудили режим беспилотной опасности

По словам вице-губернатора Алексея Фартыгина, необходимо активно работать с населением, подчёркивая важность профилактических мер по предотвращению потенциальных рисков.
— Мы обязаны своевременно информировать жителей, разъясняя цели проводимых мероприятий. Люди должны видеть, что власти оперативно реагируют на любые вызовы и сделают всё необходимое для обеспечения безопасности, — подчеркнул он.
Жителей региона призвали доверять официальным источникам информации. В данном случае им является Министерство общественной безопасности региона.
Напомним, режим «Беспилотная опасность» на территории региона объявили в 11:00 15 октября. Была угроза падения беспилотных летательных аппаратов. В 12:45 режим отменили.