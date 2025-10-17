Ричмонд
ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 120 БПЛА

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 120 беспилотников и выпустили 11 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Архангельское, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка атакованы 39 беспилотниками, 19 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, зафиксирован прилет одного боеприпаса в селе Новая Таволжанка», — говорится в сообщении.

«Сегодня рано утром в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона поврежден микроавтобус», — проинформировали в оперштабе.

Белгородский район атакован с помощью 17 беспилотников, в селе Устинка от удара дрона по автомобилю погиб мужчина. Двое пострадавших в поселке Октябрьский госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода.

Борисовский район атаковал 1 дрон, по Валуйскому округу выпустили 12 БПЛА и 3 боеприпаса. По Волоконовскому району нанесли удар 10 беспилотников, по Грайворонскому округу — 24 беспилотника. «В селе Дорогощь при атаке дрона погиб мужчина. Две женщины, пострадавшие в селах Доброе и Гора-Подол, госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где им оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в оперштабе.

По Краснояружскому району выпустили 7 боеприпасов и 14 беспилотников, по Ракитянскому району — 2 беспилотника. «В селе Илёк-Кошары в результате атаки дрона на рейсовый автобус ранены трое мирных жителей. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Белгорода, где им оказывают все необходимое лечение», — добавили в региональном оперштабе.

