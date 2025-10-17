ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой

«В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов был обнаружен склад материальных средств и блиндаж с личным составом противника. После передачи координат по ним были нанесены точные удары артиллерии и ударных FPV-дронов. В результате цели уничтожены», — говорится в сообщении.