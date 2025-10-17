Ричмонд
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили склад материальных средств и блиндаж с личным составом ВСУ в районе населённого пункта Васюковка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов был обнаружен склад материальных средств и блиндаж с личным составом противника. После передачи координат по ним были нанесены точные удары артиллерии и ударных FPV-дронов. В результате цели уничтожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск продолжают активно работать на переднем крае, уничтожая огневые точки и живую силу противника, что значительно осложняет действия передовых подразделений ВСУ.