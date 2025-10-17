«На харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Тихое Харьковской области. Подразделения группировки войск “Запад” в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области. Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Группировки войск ВС РФ за минувшую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения СВО, из них два — за последние сутки. Это следует из сводки Минобороны России.