ВСУ потеряли более 1570 военных в зоне действий «Запада» за неделю

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 11 по 17 октября.

«Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая семь иностранного производства, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.