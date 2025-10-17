ВСУ потеряли более 1570 военных в зоне действий «Запада» за неделю

«Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 11 по 17 октября.
«Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая семь иностранного производства, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.