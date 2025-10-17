В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли двое взрослых и ребенок

Три человека, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате обстрела города Алешки в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что они стали жертвами интенсивного обстрела жилого сектора.
Кроме того, Сальдо сообщил о серии атак с использованием беспилотников в других населенных пунктах. В Каховке в результате удара дрона повреждения получили фасад и кровля Дома культуры «Мелиоратор». В Каланчаке атака БПЛА привела к возгоранию топливного резервуара на автозаправочной станции. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.
По информации главы региона, также из-за обстрела энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались 16,5 тысяч жителей в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. В настоящее время на местах ведутся аварийно-восстановительные работы.