В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли двое взрослых и ребенок

Глава Херсонской области сообщил о последствиях серии атак ВСУ на регион. В городе Алешки погибли три человека, ударам также подверглись объекты инфраструктуры: поврежден дом культуры и произошел пожар на АЗС. Кроме того, более 16 тысяч человек остались без электричества.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Три человека, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате обстрела города Алешки в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что они стали жертвами интенсивного обстрела жилого сектора.

Кроме того, Сальдо сообщил о серии атак с использованием беспилотников в других населенных пунктах. В Каховке в результате удара дрона повреждения получили фасад и кровля Дома культуры «Мелиоратор». В Каланчаке атака БПЛА привела к возгоранию топливного резервуара на автозаправочной станции. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.

По информации главы региона, также из-за обстрела энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались 16,5 тысяч жителей в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. В настоящее время на местах ведутся аварийно-восстановительные работы.

