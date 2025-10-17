Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий «Центра»

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.