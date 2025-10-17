ВСУ потеряли более 2315 военных в зоне действий «Востока» за неделю

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении.
Потери противника на данном направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.