ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия «Южной» группировки

«За прошедшую неделю подразделения “Южной” группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронированные машины, из них шесть западного производства, 87 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии, а также шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств.