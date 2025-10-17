ВСУ потеряли до 435 военнослужащих в зоне действия группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли до 435-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.