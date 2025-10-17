МИД Беларуси: журналисты не являются законной военной целью

Гибель журналиста, выполнявшего свой профессиональный долг в зоне конфликта, является тревожным напоминанием о высоких рисках, с которыми сталкиваются представители СМИ в зонах конфликтов.
МИД обращает внимание, что согласно нормам международного гуманитарного права, журналисты, которые освещают события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью. Нападение на них — военное преступление.
Случаи нападений на представителей СМИ, обозначенных в соответствии с международными стандартами, требуют самой решительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур.
Белорусские дипломаты также направили пожелания скорейшего выздоровления оператору РИА Новости Юрию Войткевичу, который получил тяжелые ранения.
16 октября в Запорожской области журналисты РИА Новости выполняли редакционное задание и были атакованы украинским беспилотником. Военкор Зуев погиб, оператор Войткевич получил тяжелые ранения.