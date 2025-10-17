Ричмонд
МИД Беларуси: журналисты не являются законной военной целью

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выражает глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik.by

Гибель журналиста, выполнявшего свой профессиональный долг в зоне конфликта, является тревожным напоминанием о высоких рисках, с которыми сталкиваются представители СМИ в зонах конфликтов.

говорится в сообщении

МИД обращает внимание, что согласно нормам международного гуманитарного права, журналисты, которые освещают события в условиях вооруженных столкновений, считаются гражданскими лицами и не являются законной военной целью. Нападение на них — военное преступление.

Случаи нападений на представителей СМИ, обозначенных в соответствии с международными стандартами, требуют самой решительной реакции и действенных мер со стороны международных профильных структур.

подчеркнули в МИД

Белорусские дипломаты также направили пожелания скорейшего выздоровления оператору РИА Новости Юрию Войткевичу, который получил тяжелые ранения.

16 октября в Запорожской области журналисты РИА Новости выполняли редакционное задание и были атакованы украинским беспилотником. Военкор Зуев погиб, оператор Войткевич получил тяжелые ранения.