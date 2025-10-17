ВС РФ нанесли массированный и семь групповых ударов
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
- склады боеприпасов;
- места сборки, хранения и запуска БПЛА, аппаратов большой дальности;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Армия России освободила восемь населенных пунктов
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харьковской области;
- Московское, Балаган и Новопавловка в ДНР;
- Алексеевка и Приволье в Днепропетровской области.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение девяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали четыре бригады и пограничный отряд погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1315 боевиков. Также ВСУ лишились трех танков, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, шести станций РЭБ, 38 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» продвигается вперед в Харьковской области
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 1570 бойцов, 21 боевую бронированную машину, 171 автомобиль, девять орудий полевой артиллерии, 39 складов боеприпасов, 61 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продавили линию обороны ВСУ
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 13 украинским бригадам.
В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1345 бойцов, танк, 24 боевые бронированные машины, 87 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» атакует ВСУ в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 2315 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась двух танков, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций РЭБ.
Группировка «Днепр» улучшила позиции
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам.
ВСУ потеряли порядка 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 26 станций РЭБ, 13 складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 36 управляемых авиационных бомбых;
- 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1304 БПЛА самолетного типа.