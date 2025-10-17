Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Михаила Подшибякина

— Ваш сын, Ваш муж был и навсегда останется настоящим офицером, настоящим человеком, настоящим героем, который погиб, до конца выполнив свой воинский долг, — обратился к маме и супруге Михаила Подшибякина губернатор Андрей Бочаров. — Имя Героя России Михаила Ивановича Подшибякина, золотом высеченное здесь, на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области, навсегда останется в истории России, в истории Волгоградской области. Для нас сегодня большая честь по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина передать вашей семье золотую звезду Героя Российской Федерации.