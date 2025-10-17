Ричмонд
Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Михаила Подшибякина

Сегодня, 17 октября, глава региона Андрей Бочаров передал вдове погибшего на СВО Михаила Подшибякина золотую звезду Героя РФ. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, капитан был посмертно награжден за мужество и отвагу при выполнении боевых задач.

На церемонии также присутствовали мама Надежда Георгиевна и его близкие родственники.

— Ваш сын, Ваш муж был и навсегда останется настоящим офицером, настоящим человеком, настоящим героем, который погиб, до конца выполнив свой воинский долг, — обратился к маме и супруге Михаила Подшибякина губернатор Андрей Бочаров. — Имя Героя России Михаила Ивановича Подшибякина, золотом высеченное здесь, на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области, навсегда останется в истории России, в истории Волгоградской области. Для нас сегодня большая честь по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина передать вашей семье золотую звезду Героя Российской Федерации.

Награду передали вдове Героя — Анастасии Подшибякиной.

— Мой супруг был патриотом нашей страны, он мужественно защищал нашу Родину. Спасибо родителям за такого прекрасного сына, он навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, — отметила Анастасия Подшибякина.

Напомним, на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы представлены имена наших земляков — Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, кавалеров орденов Славы трех степеней, кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней, Героев Российской Федерации, Героев Труда Российской Федерации, почетных граждан города-героя Волгограда и Волгоградской области. Имя Михаила Подшибякина также высечено на этих стенах, оно навсегда войдет в историю Волгоградской области.