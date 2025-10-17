Минобороны РФ показало уникальные кадры освобождения Приволья от первого лица

В Минобороны РФ также уточнили, что бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии в ходе боевых действий заняли оборонительные рубежи противника и продвинулись вглубь территории более чем на четыре километра, выйдя к реке Янчур. Успех операции, по данным оборонного ведомства, стал возможен благодаря взаимодействию операторов дронов и артиллерийских расчетов.