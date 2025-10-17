Ричмонд
ВС РФ поразили «Искандерами» около 50 украинских дронов «Лютый» на месте пуска. Видео

Крупный арсенал украинских дальних дронов «Лютый» был уничтожен под Харьковом. Согласно опубликованным военкорами данным, разведка дождалась прибытия транспорта с дронами, после чего по цели были последовательно нанесены два ракетных удара, поразившие как сами беспилотники, так и их расчеты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные нанесли ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по месту подготовки к пуску украинских дальнобойных беспилотников «Лютый». Как сообщает военный корреспондент Юрий Котенок, база БПЛА располагалась в районе населенного пункта Мартовое в Харьковской области.

Как пишет телеграм-канал «Изнанка», для атаки использовались две ракеты. Пусковые установки были обнаружены разведкой, которая зафиксировала и прибытие грузовых фур с беспилотниками.

Первая ракета попала по грузовикам в момент разгрузки техники и части личного состава, вызвав сильный пожар. Вторая ракета поразила место подготовки к пускам, где военнослужащие ВСУ в это время пытались экстренно свернуть оборудование.

По предварительным оценкам источников, потери украинской стороны составили: четыре грузовых автомобиля, около 50 дронов «Лютый», пять пусковых установок и примерно 25 специалистов.

Беспилотники типа «Лютый» — это дроны большой дальности, которые активно используются Украиной для налетов на территорию России.

