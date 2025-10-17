ВС РФ поразили «Искандерами» около 50 украинских дронов «Лютый» на месте пуска. Видео

Российские военные нанесли ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по месту подготовки к пуску украинских дальнобойных беспилотников «Лютый». Как сообщает военный корреспондент Юрий Котенок, база БПЛА располагалась в районе населенного пункта Мартовое в Харьковской области.
Как пишет телеграм-канал «Изнанка», для атаки использовались две ракеты. Пусковые установки были обнаружены разведкой, которая зафиксировала и прибытие грузовых фур с беспилотниками.
Первая ракета попала по грузовикам в момент разгрузки техники и части личного состава, вызвав сильный пожар. Вторая ракета поразила место подготовки к пускам, где военнослужащие ВСУ в это время пытались экстренно свернуть оборудование.
По предварительным оценкам источников, потери украинской стороны составили: четыре грузовых автомобиля, около 50 дронов «Лютый», пять пусковых установок и примерно 25 специалистов.
Беспилотники типа «Лютый» — это дроны большой дальности, которые активно используются Украиной для налетов на территорию России.