В Кировском районе Ростова восстановили дом после атаки БПЛА

В Кировском районе Ростова на Лермонтовской досрочно завершено восстановление многоквартирного дома, пострадавшего от атаки беспилотника в августе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Качество ремонтных работ проверила лично министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Девятиэтажное здание 1968 года постройки получило значительные повреждения. По поручению губернатора Юрия Слюсаря был организован комплекс восстановительных мероприятий. Подрядные организации выполнили полный ремонт кровли, включая замену железобетонных плит и гидроизоляции, а также восстановили фасад здания, заменив поврежденные балконные плиты.

Министр отметила, что все работы были выполнены досрочно благодаря слаженным действиям подрядчиков. Представители жильцов дома выразили благодарность за оперативное и качественное восстановление их дома.

Напомним, что в результате августовского инцидента повреждения получили 30 многоквартирных домов и шесть частных строений в разных районах Ростова, в том числе многоэтажки на Лермонтовской и Тельмана.

