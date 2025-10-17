Казанца приговорили к 8,5 годам за попытку вступить в легион ВСУ

Суд установил, что с февраля по май 2022 года казанец, являясь противником проведения специальной военной операции, принял решение выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. Для подтверждения намерений он разместил на видеохостинге YouTube комментарии с обращением к президенту Украины, содержащие критику руководства России и просьбу оказать содействие во въезде на территорию Украины. Мужчина приобрел билет на поезд Казань — Москва и авиабилет Москва — Ереван, планируя далее выехать через Армению и Грузию на Украину. Однако в Москве сотрудники ФСБ не пропустили его на самолет.