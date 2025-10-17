Минобороны показало кадры с освобождения Песчаного в Харьковской области

На кадрах видно, как подразделение 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии уничтожает боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских военных. Также на них можно было наблюдать, как позиции ВСУ обволакивает плотный дым от огня ВС РФ. После на освобожденных позициях был воздвигнут российский флаг.