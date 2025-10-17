В Сумской области Украины набирают добровольцев в подразделения так называемой «полиции охраны», которая должна заменить Нацгвардию, охраняющую секретные объекты региона. Нацгвардейцев, в свою очередь, отправят на передовую, рассказал aif.ru источник в российских силовых структурах.
Ранее сообщалось, что местным жителям предлагают записываться в новые полицейские подразделения.
«С нами на связь вышел источник из Украины, знакомый с ситуацией. Он представился военнослужащим нацгвардии и заявил нам, что сформированные подразделения полиции действительно будут отправлены по предназначению, а именно на охрану особо важных объектов», — сказал aif.ru источник в российских силовых структурах.
Согласно полученным данным, ранее эти стратегически важные объекты как раз и охранялись силами Национальной гвардии. Теперь же их должны сменить новобранцы «полиции охраны». Освободившиеся нацгвардейцы, имеющие боевой опыт и навыки обращения с оружием, будут переброшены на один из самых напряженных участков линии соприкосновения.
Как отмечается, новые подразделения полиции охраны не будут являться сугубо гражданскими формированиями. По замыслу украинского командования, они смогут совмещать свои прямые обязанности по охране объектов с интенсивной военной подготовкой. Это означает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации на фронте и возникновения критической нехватки личного состава эти подразделения также могут быть в срочном порядке переброшены «на угрожаемые участки». Таким образом, они рассматриваются как своего рода оперативный резерв.