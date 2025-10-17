Источник: Нацгвардию Украины, охранявшую секретные объекты, пошлют в окопы

Как отмечается, новые подразделения полиции охраны не будут являться сугубо гражданскими формированиями. По замыслу украинского командования, они смогут совмещать свои прямые обязанности по охране объектов с интенсивной военной подготовкой. Это означает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации на фронте и возникновения критической нехватки личного состава эти подразделения также могут быть в срочном порядке переброшены «на угрожаемые участки». Таким образом, они рассматриваются как своего рода оперативный резерв.