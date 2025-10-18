Над регионами России за два часа уничтожили 29 украинских БПЛА

«17 октября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над территорией Воронежской области, 8 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брянской области, по 2 — над территориями Волгоградской и Орловской областей и по одному — над территориями Курской и Ростовской областей», — сказали там.
