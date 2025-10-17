Ричмонд
МО: Над российскими регионами за два часа уничтожены 29 украинских БПЛА

Семь регионов РФ подверглись беспилотной атаке ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать цели на территории регионов РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов. Вечером в пятницу 17 октября были уничтожены 29 дронов. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.

Атаке дронов подверглись семь российских регионов.

«С 21.00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информирует российское оборонное ведомство.

Наиболее активно ВСУ пытались атаковать Воронежскую и Белгородскую область, в небе над этими регионами уничтожены девять и восемь беспилотников соответственно. Шесть БПЛА ликвидированы над Брянской областью, по два — над Волгоградской и Орловской и по одному — над территориями Курской и Ростовской областей.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников над Крымом и Черным морем.

В результате повреждения получили несколько электроподстанций на территории республики. О том, что происходит в Крыму после атаки украинских БПЛА, читайте здесь на KP.RU.

