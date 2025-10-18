2 БПЛА сбили в небе над Волгоградской областью

17 октября с 21.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них 9 дронов сбиты над территорией Воронежской области, 8 — над Белгородской и 6 — над Брянской областью. По 2 беспилотника были ликвидированы в воздушном пространстве Волгоградской и Орловской областей. Еще по 1 аппарату перехвачено и уничтожено над территориями Курской и Ростовской областей.
