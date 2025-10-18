Bloomberg: МВФ требует от Украины произвести девальвацию гривны

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины осуществить девальвацию гривны. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны», — сказано в публикации.
Агентство отмечает, что украинский Центральный банк выступает против девальвации гривы, опасаясь скачка инфляции и других негативных последствий для экономики страны в то время как МВФ утверждает, что этот шаг поможет укрепить финансовое положение Украины. Предполагается также, что девальвация может повлиять также на политические процессы внутри страны.
Тем временем в бюджете Украины стремительно увеличивается дефицит. Если ранее говорили о нехватке 200 миллиардов гривен, то теперь сумма оценивается уже в 400−500 миллиардов. Основной причиной этого является рост военных расходов.
Из-за этой дыры в бюджете на Украине решили растянуть выплату «гробовых» компенсаций за погибших ВСУ на вдвое больший срок.