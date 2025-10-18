Bloomberg: МВФ требует от Украины произвести девальвацию гривны

Агентство отмечает, что украинский Центральный банк выступает против девальвации гривы, опасаясь скачка инфляции и других негативных последствий для экономики страны в то время как МВФ утверждает, что этот шаг поможет укрепить финансовое положение Украины. Предполагается также, что девальвация может повлиять также на политические процессы внутри страны.