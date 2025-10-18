Трамп придумал неожиданный способ завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп предложил нетривиальный способ завершения украинского конфликта. По его мнению, президент России Владимир Путин должен объявить РФ победителем конфликта, а Владимир Зеленский должен сделать такое же заявление относительно Украины.
«Пора заключить сделку! Хватит пролитой крови. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит!», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Напомним, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 17 октября 2025 года.
При этом Трамп указал Зеленскому на опасность передачи «Томагавков» Украине.
Зеленский же на протяжении всей встречи благодарил Трампа, он сказал «спасибо» не менее четырёх раз.
Напомним, накануне Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, который американский лидер назвал «очень хорошим». После телефонной беседы лидеров двух держав было достигнуто соглашение о их новой личной встрече. Местом проведения саммита выбрана Венгрия.