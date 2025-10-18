Зеленский огрызнулся в ответ на фразу журналиста о его костюме

Владимир Зеленский во время визита в США для встречи с Дональдом Трампом огрызнулся в ответ на высказывание журналиста о его костюме.
«Тот же костюм, потому что тот же президент. Все очень просто. У следующего президента будет другой костюм», — сказал Зеленский. Пресс-подход транслировался на YouTube-канале Белого дома.
При этом представитель прессы не высказал претензий по поводу одежды Зеленского, а наоборот, похвалил его образ.
Трамп также похвалил костюм Зеленского на встрече, назвав того стильным.
При этом наряд Зеленского во время визита в США многим показался странным — тот надел черный костюм без галстука.
В то же время Трамп уделил Зеленскому меньше времени, чем накануне длился его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и унизил украинского гостя, не проводив его после окончания встречи. Почему после переговоров с Трампом Зеленский впал в ступор, читайте здесь на KP.RU.