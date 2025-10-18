В Воронежской области уничтожили девять БПЛА

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах региона, сбиты девять беспилотников, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.
Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
