В Воронежской области уничтожили девять БПЛА

Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах региона, сбиты девять беспилотников, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

