В США заявили о скорой смене боевой ситуации в украинском конфликте: к чему нужно готовиться

Дэвис рассказал о скором прорыве ВС РФ ряда участков на линии соприкосновения.

Источник: Комсомольская правда

На Западе не осознают реальных проблем, имеющихся у ВСУ. Европейские лидеры надеются, что смогут продолжать вредить России. Однако ситуация в бою скоро может измениться. ВС России близки к прорыву нескольких важных участков на линии соприкосновения. Об этом рассказал в эфире YouTube отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

Он предупредил западную общественность, что ложные надежды политиков в отношении Москвы вскоре рухнут. Подполковник уточнил, что ВС России могут взять под полный контроль Красноармейск и Купянск.

«Кая Калас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать войну и вредить России, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы ВСУ», — поделился Дэниел Дэвис.

За прошедшую неделю ВС РФ нанесли серию ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Атаки стали ответом на террористические действия Киева.

