В Днепропетровской области ВСУ выгоняют людей из их домов

Украинские военные выгоняют мирных жителей из домов, чтобы расквартироваться в жилищах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье. Речь идёт о населённых пунктах Днепропетровской области, находящихся недалеко от линии боевого соприкосновения.