В Днепропетровской области ВСУ выгоняют людей из их домов

Украинские военные выгоняют мирных жителей из домов, чтобы расквартироваться в жилищах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье. Речь идёт о населённых пунктах Днепропетровской области, находящихся недалеко от линии боевого соприкосновения.
«Многие покидают свои дома заблаговременно, а многих просто выселяют. Известен метод жесткий и беспринципный метод работы ВСУ: прибыли в населенный пункт — выгнали людей из домов, сами расквартировались», — рассказали в подполье, добавив, что много подобных фактов подтверждается размещёнными в социальных сетях видеоматериалами.
Ранее пленный солдат ВСУ Парфентьев рассказал о действиях своих командиров, которые занимались мародерством и издевались над мирными жителями. В числе прочего практиковались выселения из домов и квартир, отметил он.
Тем временем беженка Елена рассказала, как украинские военные воровали из домов жителей Красноармейска (украинское название — Покровск) вещи, включая ковры, причём делали это регулярно и считали мародёрство нормальным.
Сайт KP.RU уже писал, что на оккупированной Вооруженными силами Украины части Херсонской области зафиксированы многочисленные случаи притеснения и мародерства.