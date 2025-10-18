Ричмонд
В Ростовской области уничтожили беспилотник

В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. БПЛА уничтожен в Боковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По данным военных, БПЛА уничтожен в Боковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

