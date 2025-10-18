МВФ хочет побудить Украину девальвировать гривну

На Украине может быть принято решение о девальвации национальной валюты. К тому, чтобы девальвировать гривну, страну подталкивает Международный валютный фонд (МВФ).
Эта финансовая организация утверждает, что такой шаг может способствовать укреплению финансового положения Украины.
«На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны», — пишет Bloomberg.
В то же время на Украине опасаются, что девальвация гривны может негативно сказаться на состоянии экономики страны, в частности, привести к скачку инфляции, и повлиять на политические процессы, сказано в публикации.
Напомним, весной МВФ решил выделить Украине кредитный транш в 500 миллионов долларов, но это не вызвало особого энтузиазма у Киева, так как для страны наступил период возврата ранее полученных от все того же МВФ кредитных траншей. Так, в мае Киев выплатил по ранее выданным кредитам МВФ 294,5 млн долларов, последующие платежи составляли 435,5 млн и 431,7 млн долларов.
Ранее Международный валютный фонд сделал свой прогноз относительно сроков завершения активной фазы боевых действий в Украине. Согласно обновленным данным, интенсивные столкновения могут продолжаться до конца 2025 года.
Как Киев недополучил 5 миллиардов евро из-за невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ), а также в рамках программы Фонда поддержки Ukraine Facility, читайте здесь на KP.RU.
Накануне МВФ сделал прогноз по госдолгу Украины. Размер государственного долга Украины по итогам 2025 года может резко увеличиться и составить 108,6% ВВП, а в 2026 году этот показатель достигнет уже 110,4% ВВП, что указывает на устойчивую тенденцию к увеличению долговой нагрузки страны, сказано в аналитическом документе международной финансовой организации.
Также МВФ спрогнозировал, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут превысить оценку правительства в Киеве на 20 миллиардов долларов, так как переговоры о предоставлении следующего пакета помощи скоро начнутся.