МВФ хочет побудить Украину девальвировать гривну

Напомним, весной МВФ решил выделить Украине кредитный транш в 500 миллионов долларов, но это не вызвало особого энтузиазма у Киева, так как для страны наступил период возврата ранее полученных от все того же МВФ кредитных траншей. Так, в мае Киев выплатил по ранее выданным кредитам МВФ 294,5 млн долларов, последующие платежи составляли 435,5 млн и 431,7 млн долларов.