Военные ВС России активно наступают у Константиновки в Донецкой Народной Республике. Бойцы давят на группировку ВСУ на Юго-Западе города. Это обескровливает украинских солдат. Так выразился военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что российские войска активно бьют по оборонительным линиям ВСУ. Эксперт отметил ведение ожесточённых боев в этом районе.
«Наши военнослужащие усилили давление юго-западнее данного населенного пункта. Сейчас идут уже активные огневые поражения по населенным пунктам Долгая Балка, Бересток, Степановка, что, естественно, будет обескровливать украинскую группировку», — поделился Андрей Марочко.
Эксперт также уведомил об успехах ВС РФ в Днепропетровской области. Освобождение Алексеевки открывает возможность формирования буферной зоны на границе с Запорожской областью, подчеркнул он.