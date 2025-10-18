Марочко рассказал об обескровливании ВСУ ударами ВС РФ у Константиновки в ДНР

Военные ВС России активно наступают у Константиновки в Донецкой Народной Республике. Бойцы давят на группировку ВСУ на Юго-Западе города. Это обескровливает украинских солдат. Так выразился военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.