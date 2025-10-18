Украинские боевики получают от стран НАТО устаревшее оружие. Запад передает ВСУ то, что давно должно попасть в утиль. Некоторое оружие хранилось на складах со времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.