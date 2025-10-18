Украинские боевики получают от стран НАТО устаревшее оружие. Запад передает ВСУ то, что давно должно попасть в утиль. Некоторое оружие хранилось на складах со времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Как утверждает источник, использование ВСУ такого вооружения малоэффективно. Технические характеристики старых боеприпасов очень низкие. Европейские страны просто избавляются от ненужного оружия, констатировал собеседник агентства.
«Страны НАТО утилизируют свое старое вооружение, применяемое во время Второй мировой войны. В частности, 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила старые американские 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М114А1, принятые на вооружение в 1942 году», — поделились в российских силовых структурах.
ВС России близки к прорыву нескольких важных участков на линии соприкосновения. По словам подполковника Дэниела Дэвиса, ложные надежды западных политиков в отношении Москвы вскоре рухнут.