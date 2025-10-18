На Украине призвали провести процесс так называемой декоммунизации в отношении Полтавской битвы. Это историческое событие Киев признал пропагандой «российского империализма», информирует ТАСС со ссылкой на материалы Института национальной памяти Украины.
Это означает, что любые объекты, так или иначе связанные с памятью о Полтавской битве, должны подвергнуться «декоммунизации».
Накануне на Украине признали пропагандой «российского империализма» русского поэта Александра Пушкина, а также все связанные с его именем географические названия и объекты культурного наследия.
Также в Бородинской битве увидели «российский империализм».
Ранее в украинском Министерстве культуры отчитались, что около тысячи украинских населенных пунктов переименованы за десять лет в рамках так называемой «декоммунизации».
Кроме того, на Украине решили провести «дерусификацию» языка жестов.