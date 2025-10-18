Ночь и дроны: военкор Коц оценил смекалку бойцов российского «спецназа ПВО»

Российские мотострелки показывают, как техническая смекалка и слаженная работа помогают сбивать дроны ВСУ ночью. Военкор KP.RU Александр Коц провел несколько дней с мобильной огневой группой охотников за украинскими дронами и увидел, как простые решения и быстрые действия приносят результат.
Кстати, сами себя бойцы называют «спецназ ПВО». Сначала прозвище родилось в шутку, а сейчас бойцов награждают отличительным шевроном с такой надписью.
— Если на тебя уже вышла «Баба Яга», противник знает, куда он прилетел и куда бить. Засунешь, как страус, голову в песок, на твой блиндаж сбросят танковую мину, и он станет братской могилой, — коротаем время за жизнеутверждающей беседой в ночной засаде с мобильной огневой группой, — поделились бойцы.
При этом техника у парней — не только сложные приборы. Они используют тепловизоры и прожекторы, прикручивают планшеты к пулеметам, а где нужно — делают самодельные решения: берут FPV-очки, к ним цепляют ночную камеру от дрона и фиксируют все двусторонним скотчем. Такая простая доработка помогает тем, у кого нет тепловизионных прицелов.
— Каша из топора! — поразился смекалке бойцов военкор.
В кромешной темноте вспыхивают трассеры, пулеметы стреляют с нескольких направлений, в небе разрывается цель. По словам Коца, спецназу ПВО действительно есть что показать — их действия дают стабильный эффект и защищают инфраструктуру.