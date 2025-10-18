«Второе пришествие» не состоялось: российские бойцы сбили дрон ВСУ с провокационной надписью

Российские мотострелки сбили украинский дрон с надписью по-английски про «воскрешение Христа». Об этом рассказал военкор KP.RU Александр Коц.
Надпись выглядела странно и даже немного издевательски — на крыльях было слово respawn, что на сленге геймеров означает «воскреснуть после смерти».
— На крыльях по-английски почему-то написано то ли «Воскрешение…», то ли «Второе пришествие Христа». Писал явно не носитель языка, но очень хотел произвести впечатление на россиян, — отметил Коц.
По его словам, в России иногда высказывают мнение, что подобные беспилотники могут запускать украинские диверсанты прямо с российской территории. Но это невозможно: дроны типа PD-2 — это не игрушки, а полноценные летательные аппараты с размахом крыльев в несколько метров. Их просто нельзя поднять незаметно, тем более десятками.
Останки сбитого аппарата лежат под ногами бойцов. Этот дрон мог долететь на тысячу километров и ударить по мирным городам, но его остановили вовремя. «Спецназ ПВО» сбивает цели до того, как они пересекут небо над Россией.