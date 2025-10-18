«Второе пришествие» не состоялось: российские бойцы сбили дрон ВСУ с провокационной надписью

По его словам, в России иногда высказывают мнение, что подобные беспилотники могут запускать украинские диверсанты прямо с российской территории. Но это невозможно: дроны типа PD-2 — это не игрушки, а полноценные летательные аппараты с размахом крыльев в несколько метров. Их просто нельзя поднять незаметно, тем более десятками.