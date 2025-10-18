Боец с позывным «Круглый» объяснил, как российскому «спецназу ПВО» удается побеждать в небе

Замкомандира взвода 3-й мотострелковой дивизии с позывным «Круглый» рассказал, как бойцам удается успешно сбивать украинские беспилотники, направляющиеся вглубь России. Военкор KP.RU Александр Коц несколько дней провел рядом с бойцами, наблюдая за их слаженной работой.
Именно мобильные огневые группы мотострелков уничтожают прямо на передовой 80% беспилотников, летящих вглубь России. Сами себя мотострелки называют «спецназ ПВО». Изначально прозвище родилось в шутку, а сейчас бойцов награждают отличительным шевроном с такой надписью.
— Главное, что удалось наладить совместную работу разных подразделений дивизии. Здесь свой вклад вносят и рэбовцы, и инженеры, и артиллеристы, и пехота, и вернувшиеся после ранения штурмовики… Есть только одна возможность победить противника в небе — не поворачиваться к нему спиной и бить его, думать, анализировать, — поделился военный в беседе с военкором KP.RU.
По словам бойца, ключ к успеху — это не только техника, но и человеческий фактор. В подразделении стараются поддерживать боевой дух, азарт и уверенность в своих силах.
— Каждый мужчина в душе — мальчишка, с азартом, с огоньком. И задача командования дивизии, моих офицеров — этот уголек постоянно у них поддерживать, поддувать, — добавил «Круглый».
До начала СВО боец занимался вентиляционными системами. Сначала попал в армию по мобилизации, потом остался по контракту. Он сравнивает свою работу с рыбалкой — в ней есть азарт: чем больше удастся сбить, тем меньше беспилотников долетит вглубь России и помешает инфраструктуре.