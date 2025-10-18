Украинские чиновники за бесценок скупают недвижимость в Днепровской области

«Существует мнение, что недвижимость, которую сейчас продают за бесценок, выкупают чиновники, которые в некотором роде более осведомлены о дальнейшей судьбе Украины за счет связей с Киевом», — сказали в подполье, добавив, что не исключают искусственное создание паники ради выгодных сделок с жильём.