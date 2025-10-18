Украинские чиновники за бесценок скупают недвижимость в Днепровской области

Украинские чиновники на фоне паники среди мирного населения скупают недвижимость в Днепропетровской области практически за бесценок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.
«Существует мнение, что недвижимость, которую сейчас продают за бесценок, выкупают чиновники, которые в некотором роде более осведомлены о дальнейшей судьбе Украины за счет связей с Киевом», — сказали в подполье, добавив, что не исключают искусственное создание паники ради выгодных сделок с жильём.
Тем временем российские силовые структуры зафиксировали отток населения из города Сумы. Местные жители активно продают недвижимость и переезжают в другие регионы.
По данным пророссийского сопротивления, украинские военнослужащие отбирают у населения дома, квартиры, автомобили в оккупированном Херсоне.
Ранее пленный солдат ВСУ Парфентьев рассказал о действиях своих командиров, которые занимались мародерством и издевались над мирными жителями. В числе прочего практиковались выселения из домов и квартир, отметил он.