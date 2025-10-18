Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал уверенность в предопределенном исходе конфликта на Украине. По его словам, Россия уже одержала победу и стала значительно сильнее. Соответствующее мнение политик озвучил во время беседы с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
Орбан пояснил, что лично ответил американскому лидеру, что вопрос исхода конфликта является для него решенным. Он заявил, что был уверен в таком результате с самого начала боевых действий. Политик подчеркнул, что, по его мнению, конфликт лишь усилил Россию.
«Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», — указал он.
Орбан также провел историческую параллель, сославшись на опыт прошлых крупных конфликтов. Он отметил, что в период Первой и Второй мировых войн русские также демонстрировали укрепление своих позиций по мере продолжения боевых действий.
Что касается текущей ситуации, Орбан описал позицию Европейского союза, отметив, что ЕС, желающий участвовать в переговорах по Украине, фактически находится в стороне, в то время как реальные дискуссии ведут другие ключевые игроки.
Ранее Орбан выступил с призывом к европейским странам пересмотреть подход к конфликту с Россией и начать переговоры для достижения мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта для взаимодействия с международными партнерами по всем ключевым вопросам.