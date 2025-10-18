Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал, разросшийся после начала войны в Израиле. Палестинские группировки использовали западное оружие, и пока главное подозрение падает на Украину, откуда американские ракеты, вероятно, попали на чёрные рынки. Захарова заявила, что Россия уже полтора года твердила об этом, но на Западе её все игнорировали.