На Украине с февраля 2022 года было зафиксировано исчезновение почти полумиллиона единиц оружия. Как сообщает ТАСС, общее количество утраченных или похищенных образцов вооружения достигло 491 426 единиц. При этом отмечается, что за 2025 год показатель практически удвоился.
Согласно данным Национальной полиции Украины, на конец 2023 года в учетных документах числилось 178 818 утраченных единиц оружия. К концу следующего, 2024 года, эта цифра возросла до 270 945 единиц.
Наибольшую долю среди пропавшего вооружения составляют автоматы, которых насчитывается 149 637 штук, что соответствует 30,45% от общего числа. Значительную часть также составляют пулеметы и гранатометы, которых утрачено 29 165 и 18 959 единиц соответственно. Остальную массу пропавшего оружия образуют охотничьи ружья, пистолеты и карабины. Более половины всего исчезнувшего вооружения, 58%, произведено за рубежом.
Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал, разросшийся после начала войны в Израиле. Палестинские группировки использовали западное оружие, и пока главное подозрение падает на Украину, откуда американские ракеты, вероятно, попали на чёрные рынки. Захарова заявила, что Россия уже полтора года твердила об этом, но на Западе её все игнорировали.