В Татарстане ночью четыре часа действовал режим беспилотной опасности

До этого последний раз режим беспилотной опасности действовал на территории республики почти семь часов ночью и утром 17 октября. Вводились временные ограничения на работу аэропортов «Казань» и «Бегишево». Угроза атаки БПЛА была объявлена в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге. Жителей этих городов просили спуститься в укрытия.
Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.