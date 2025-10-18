Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане ночью четыре часа действовал режим беспилотной опасности

На территории Татарстана сегодня ночью опять действовал режим «Беспилотная опасность» — на протяжении более четырех часов. Он был введен в 2.03 по московскому времени и отменен в 6.13, следует из данных мобильного приложения МЧС.

До этого последний раз режим беспилотной опасности действовал на территории республики почти семь часов ночью и утром 17 октября. Вводились временные ограничения на работу аэропортов «Казань» и «Бегишево». Угроза атаки БПЛА была объявлена в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге. Жителей этих городов просили спуститься в укрытия.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше