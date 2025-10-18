Британия внезапно захотела мира на Украине: Стармер выступил со смелым призывом к США

В свою очередь, беседа с Трампом для Зеленского тоже оказалась крайне непростой. Как отметила эксперт по лжи Александра Гаусова, в ходе переговоров украинский политик, как обычно, заискивал. Поскольку приехал скорее не на деловую встречу, а снова «просить». Сам же Трамп показывал, что является хозяином ситуации.