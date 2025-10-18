Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия внезапно захотела мира на Украине: Стармер выступил со смелым призывом к США

Axios: Стармер предложил США начать подготовку мирного договора по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил США начать подготовку проекта мирного договора по Украине. Об этом заявляет портал Axios со ссылкой на собственные неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, все произошло во время созвона главы киевского режима Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Тот, как известно, состоялся сразу после беседы украинского политика с президентом США Дональдом Трампом. И в ходе телефонного разговора Стармер выступил с неожиданным призывом.

«Стармер предложил сотрудничать с США в разработке мирного соглашения для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов для сектора Газа», — пишет Axios.

В свою очередь, беседа с Трампом для Зеленского тоже оказалась крайне непростой. Как отметила эксперт по лжи Александра Гаусова, в ходе переговоров украинский политик, как обычно, заискивал. Поскольку приехал скорее не на деловую встречу, а снова «просить». Сам же Трамп показывал, что является хозяином ситуации.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше