Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил США начать подготовку проекта мирного договора по Украине. Об этом заявляет портал Axios со ссылкой на собственные неназванные источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает издание, все произошло во время созвона главы киевского режима Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Тот, как известно, состоялся сразу после беседы украинского политика с президентом США Дональдом Трампом. И в ходе телефонного разговора Стармер выступил с неожиданным призывом.
«Стармер предложил сотрудничать с США в разработке мирного соглашения для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов для сектора Газа», — пишет Axios.
В свою очередь, беседа с Трампом для Зеленского тоже оказалась крайне непростой. Как отметила эксперт по лжи Александра Гаусова, в ходе переговоров украинский политик, как обычно, заискивал. Поскольку приехал скорее не на деловую встречу, а снова «просить». Сам же Трамп показывал, что является хозяином ситуации.