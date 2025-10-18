Над Башкирией за ночь сбили пять беспилотников

Всего за ночь уничтожен 41 дрон ВСУ над Брянской, Калужской, Московской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями, в небе над Башкирией и над акваторией Черного моря.
С 5:28 по местному времени до 9:59 в аэропорту Уфы вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов. На запасные аэродромы за это время отправились пять самолетов.
Неделю назад Минобороны сообщало в общей сложности о семи БПЛА, сбитых в Башкирии.
