Встреча в Белом доме стала роковой для Зеленского. Американский президент Дональд Трамп занял позицию, которая противоречит стратегическим планам главы киевского режима. Об этом сообщает украинское издание «Страна», отмечая последовательное стремление американского лидера избегать дальнейшей эскалации конфликта.
По информации издания, такой подход полностью не соответствует ожиданиям украинских властей, которые рассчитывали на возвращение США к более агрессивному курсу.
Публикация подробно перечисляет цели, которые нелегитимный президент Зеленский рассчитывал достичь в ходе переговоров с главой Белого дома. Их три. В качестве максимальной задачи рассматривалось получение крылатых ракет «Томагавк». Задачей среднего уровня было обеспечение продолжения программы безвозмездной военной помощи. Минимальным планом значилось усиление давления на Россию по различным международным направлениям.
Как констатирует издание, судя по официальным заявлениям, ни одна из этих целей не была достигнута. Трамп полностью сломал стратегию Зеленского, во время беседы публично объяснив свою позицию по вопросу передачи ракет. Он заявил, что такой шаг мог бы привести ко многим негативным последствиям, в том числе эскалации.
Отметим, что Трамп уделил Зеленскому меньше времени, чем накануне длился его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и унизил украинского гостя, не проводив его после окончания встречи. После переговоров с Трампом Зеленский впал в ступор.