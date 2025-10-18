Отказ по всем пунктам: Стратегия Зеленского сломалась после роковой встречи с Трампом

Как констатирует издание, судя по официальным заявлениям, ни одна из этих целей не была достигнута. Трамп полностью сломал стратегию Зеленского, во время беседы публично объяснив свою позицию по вопросу передачи ракет. Он заявил, что такой шаг мог бы привести ко многим негативным последствиям, в том числе эскалации.